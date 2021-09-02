「發射器安全帽」現身北市萬華！有網友分享，在萬華街頭等紅燈時，拍下前方的機車騎士，安全帽上360度「裝好裝滿」行車紀錄器，宛如行動基地台、或是恐怖電影中的「針頭人」，讓網友崩潰高喊：跟在他後面真是壓力跟山一樣大啊！

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享照片，只見在北市萬華區青年路、中華路等紅燈時，前方騎士的安全帽上，前、後、左、右不同方向，全都裝滿行車紀錄器，估計至少有10支。

原PO看得「壓力山大」，眾網友也議論紛紛：「若是檢舉達人，這個人月薪應該20-30萬了 真是失禁失禁」、「若是檢舉達人，這個人月薪應該20-30萬了 真是失禁失禁」「這是一件很危險的事情...根本把武器對準自己腦袋...很蠢」、「頭上這麼多避雷針。小心打雷時呀」、「這位一定是檢舉達人，360度無死角的拍攝手法」、「這是交通裁決所配合廠商嗎」。

也有人搞笑說：「其實是google map最近預算不足，這是工讀生」、「應該是台版街景車上線了」、「機車版的街景車」、「也許Google要推機車專用版導航」。