桃園市人口激增，市府評估桃園、中壢、八德、龍潭、大園5個行政區有轄里調整需求，將新增12個里，明年3月1日生效。

民政局統計，截至8月底，戶數最多的前3名為大園區橫峰里6177戶、1.4萬人；八德區福興里5188戶、1萬2500人；桃園區會稽里4707戶、1萬1915人。

大園橫峰里長許琇筑直呼，「我快忙死，支持快分里！」，她說每個里有建設款60萬，別的里1000多人，發垃圾袋可以1人1包，橫峰里因里民太多只能1戶1包，多少會被里民責怪，且她1人要服務1.4萬人沒辦法樣樣周到，分里後有3個里長服務大眾才是最好的選擇。

民政局自治行政科長盧永樂表示，戶數有最高上限3500戶，公所會針對超過3500戶的里，進一步與里長討論是否會覺得人口過多、工作量太大，會再上報民政局進行評估，最後一次新增里已經是4年前的事，近年人口成長快速，為此將再新增12個里。

不過也有特殊案例，盧永樂指出，龍潭三和里1200多戶、高原里1800戶，將各分一部分成立「渴望里」，預計會有1143戶，由於渴望園區的生活圈明顯與其他地方不同，依里民及民代建議獨立畫設新里。

民政局公告，桃園區新埔里新增「經國里」、會稽里新增「檜樂里」、寶山里新增「寶民里」；中壢區洽溪里新增「青溪里」、復興里新增「興華里」、忠福里新增「興福里」。

八德區福興里及興仁里調整後新增「福元里」、「福德里」及「興中里」；龍潭區三和里及高原里調整後新增「渴望里」；大園區橫峰里新增「青峰里」及「青山里」，總計增加12里，全市里數將達516里。