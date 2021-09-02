原創第一官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》全新版本正式上線，帶來「楚漢之爭」、「梟雄爭霸」、「雀神爭霸賽」等多種創新玩法，歡迎玩家們親自來體驗！

「楚漢之爭」誰能一展豪傑雄風

本次版本新增「楚漢之爭」玩法，玩家將分為兩個陣營「楚漢將軍文牒」、「楚漢參戰文牒」在戰場上進行廝殺，存活人數最多的陣營即可獲勝，並依照淘汰時間和承受傷害進行將軍排名及個人排名，還可以領取相應獎勵。

強者生存 爭奪一代霸主

江山如畫，卻支離破碎，欲救萬民於水火，必將以金戈鐵馬踏平這亂世！千秋霸業傳百世，唯有英雄堪比君。誰是亂世豪傑，透過「梟雄爭霸」一戰，勝負便知分曉！凡是勢力排名前100名的玩家即可報名參賽，並採用車輪戰積分方式，通過門客比拼展現自身實力，奪取最終榮耀。

「梟雄爭霸」玩法

雀神名號花落誰家

麻將生來無豪門，張張平起平坐神。莫嫌么雞個子小，得勢玩轉大乾坤。人人都愛的麻將玩法「雀神爭霸賽」全新登場，玩家們跨服組隊後即可參與活動，並完成指定任務獲得摸牌次數，通過打牌進行對碰組合來取得隊伍分數，最終依照分數排名領取獎勵，趕緊好友一起爭奪雀神名號！