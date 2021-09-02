台南市政府今天已派員到新化休息站完成清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天有一起境外移入病例足跡，一名30多歲女性、案16116於8月27日從南非入境，深夜10點多搭防疫計程車南下，28日凌晨2點半行經台南新化休息站，短暫停留約15分鐘，台南市政府今天已派員到新化休息站完成清消。

台南市衛生局今天公布案16116境外移入的台南市活動足跡，該名女子從南非入境後住在外縣市防疫旅館，31日因個人需求進行自費採檢，PCR檢驗結果為陰性，9月1日再次自費採檢，PCR檢驗結果轉陽確診。

衛生局接獲該起個案曾到過台南足跡，也已完成清消。衛生局指出，該起個案沒有症狀，入境後全程搭乘防疫計程車，在台南市也無其他接觸者。

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