bb.q CHICKEN桃園統領廣場店限定「桃花秘雞」單人套餐，399元。（bb.q CHICKEN提供）

bb.q CHICKEN與樂事合作的「韓式烤肉石鍋拌飯口味洋芋片」。（bb.q CHICKEN提供）

韓國最大連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，於2019年在台開立首間旗艦餐廳後，目前有9間店鋪座落於雙北，本次首度跨出雙北插旗桃園，第10店進駐「桃園統領廣場」8樓，將在9月3日、4日試營運，並推出9折優惠。

因應疫情二級警戒，開幕暫不販售韓食、鍋物，除了推出旗艦店「期間限定個人套餐」外，另再推出桃園限定戀愛系「桃花秘雞」內用個人餐，並首次推出限定甜點「愛戀果凍」，搭配桃花系特調飲品。此外，9月5日開幕首日舉辦前100名消費者，贈送bb.q CHICKEN與樂事合作的新口味「韓式烤肉石鍋拌飯口味洋芋片」，之後也會在全家便利商店上架。

bb.q CHICKEN本次首度插旗桃園，選在桃園統領，開設目前最大的旗艦店，販售包括「bb.q黃金炸雞」、外皮酥脆的「韓式甘醬炸雞」、辣度破表的「辣味炸雞」，還有香甜脆口的「蜂蜜蒜味炸雞」，並特別推出桃園限定「桃花秘雞」個人套餐，以適合1人獨享的bb.q半雞，搭配以水蜜桃、白桃等口感香甜的特調「桃花特調飲品」，感受如韓劇般的酸甜戀愛滋味。

另外，bb.q CHICKEN也預告將於9月29日，在台北內湖開設第11間「洲子店」，該店也將於開幕期間舉辦洲子店限定活動。