「哈林」庾澄慶熱愛運動，常看到他曬游泳、跑步、騎車照，庾澄慶也因此擁有好體態，不過庾澄慶日前卻因騎車「雷殘」，搞得他手肘、膝蓋都擦傷，索性傷勢並無大礙，而哈林昨（1日）則在網上發文自嘲：「才剃完頭就掛彩！真是好～彩～頭！」八三夭主唱阿璞則在他的照片下留言：「哈林哥保重」，還釣出哈林逗趣回應：「老不屎」。

60歲庾澄慶八月底突在網上限時動態曬受傷照，原來是他騎車不小心跌倒受傷，導致庾澄慶的手肘、膝蓋都有擦傷，拍照時甚至有血跡，哈林還PO照自嘲：「仆街」、「雷殘」，幸好哈林的傷勢並無大礙、都是皮肉傷，就醫消毒後就完成包紮，庾澄慶最後還幽默宣告「包裝完成」。

經過休養後，庾澄慶昨則在網上曬出自己剪髮前後自拍，並自嘲：「才剃完頭就掛彩！真是好～彩～頭！」八三夭主唱阿璞則在他的照片下關心：「哈林哥保重」，對此，哈林則逗趣回：「老不屎」，幽默報平安，粉絲也紛紛留言：「身體健康，早日恢復，注意安全」、「還好壞運氣跟著過去了」、「趕快好起來 剃髮很清爽好看」，提醒庾澄慶要好好休息。

庾澄慶臉書全文。（圖／取材自Harlem Yu 庾澄慶臉書）

還有網友歪樓大讚60歲的庾澄慶凍齡，其實，庾澄慶的好基因也遺傳給兒子「小哈利」恩利，頂著星二代光環的小哈利，日前開通微博宣布出道，庾恩利以中長髮、眼妝的花美男風格示人，庾澄慶在微博雖然沒有公開互動，不過他其實已悄悄關注小哈利的帳號，低調支持恩利，對兒子的關心不言而喻。