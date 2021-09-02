韓國政府消息人士2日透露，近日有大批官兵和運輸車輛集結於平壤美林機場，最多時聚集1萬多人。

據韓聯社報導，美國的北韓專題網站「38North」當天也在推特表示，近期觀察到美林機場軍人列隊的情況，北韓可能像去年一樣在為10月的閱兵式做準備，並附上一張美林機場衛星照片。

美林機場是北韓大型閱兵式排練場所。政府正密切關注北韓閱兵紀念建政73週年（9月9日）或建黨76週年（10月10日）的可能性。聯合參謀本部方面表示，韓美情報當局正密切追踪監視相關動向，具體情況需進行進一步分析。