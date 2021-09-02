由新北市首創的縣市旅遊品牌「青春山海線」，即將推出眾人期待已久的三芝新地標——三芝海上觀景平台，擁有57公尺水藍波浪長廊、超大型婚戒裝置藝術，更被譽為是「北海岸最美伸展台」，沿著長廊前行，一路宛如隨之走進海中央；終點處設置大型閃亮婚戒，精緻坎入晶瑩剔透玻璃水晶，於落日時分前往，搭配夕陽餘暉，如此美景讓新北市長侯友宜直呼：「太浪漫！」也表示，芝蘭公園是青春山海線的重要節點，換上嶄新面貌的三芝海上觀景平台勢將成為青春山海線熱門打卡景點，觀光效益顯著！9月啟用後，可望成為國際級海景落日景觀平台。

新北約會聖地再加一 侯友宜直呼三芝太浪漫

三芝區長王立文簡報說明，平台自104年拆除後，經與中央及市府多次討論，決定保留原海上平台基座，由區公所在原址新建修復觀景台，並連接芝蘭公園平台步道；完工後的步道蜿蜒而律動，以大海為主色更與海水相互呼應，本身就是難得一見的觀光建設。後厝里長楊秀彥提及，早年觀景平台就是三芝著名的觀光景點，自己也常與太太到訪，欣賞晚霞海水共一色，每回都讓人留連忘返；後來平台海蝕嚴重被鑑定為危險建築，封閉多年，地方上深感可惜，期盼著這次順利完工啟用，再重遊舊地，一覽往日風華。民政局長柯慶忠指出，婚戒主題裝置藝術是由三芝當地專長多媒材的藝術家胡棟民親自操刀，及市府環境美學顧問陳俊良指導，戒指以緣為意、同心為象、指環為形，期盼有情人能在平台上情定終生，深具浪漫意象；更可串聯起北海岸各行政區的愛情景點，譜出「初見八里愛之船、熱戀淡水情人橋、情定三芝海上平台、婚約石門幸福鐘」的愛戀樂章。

淺水灣芝蘭公園海上觀景平台修復完工，成為三芝新地標。 (圖/ 中時新聞網）

新北市長侯友宜號召大家9月起一同來到三芝海上景觀平台，享受「潮級青春 FUN開玩」的旅人時光，而團隊也將更深入開發，推動更多元的旅遊路線，將北海岸的美好風光串連起來，在海風輕拂的愜意時光裡，還能透過青春山海線最熱門的打卡景點創造美好回憶。

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