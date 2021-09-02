南韓股市周四收黑，結束了連四漲的行情。投資人正等待本周美國關鍵的就業數據，以就美聯準會何時開始削減新冠傳染病時期的刺激措施，尋找相關線索。
周四南韓KOSPI指數收跌31.17點或0.97%，為3175.85點。外資淨賣3820億韓元(約3.29億美元)。主要科技巨頭拖累了大盤表現。
主要科技公司收黑。三星電子跌1.04%；SK海力士跌1.39%。網際網路公司Naver和電池製造商三星SDI分別下跌0.56%和4.82%。
南韓市值最大的銀行KakaoBank跌逾8%。南韓當地媒體報導，南韓第二大養老基金韓國郵政出售了約1兆韓元(約8.62億美元)該公司股份。
投資人關注周五即將公布的美非農就業報告。美聯準會主席曾指出，就業復甦情形將決定縮減資產購買計畫的時機。
本周的調查數據顯示，由於供應鏈受干擾，亞洲和歐洲工廠活動失去動力。
南韓八月消費者通膨處於近9年高位，增加了央行今年再次升息的可能。
韓元和基準債券殖利率均有所下跌。
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