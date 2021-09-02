全球淨零排放的共識下，「碳稅」正逐漸於國際普及。歐盟預計在2026年起徵收「碳關稅」，並規定若原產國實施「碳定價」，則可減少對於碳關稅的支付，等於鼓勵尚未設立碳定價制度的國家加緊腳步跟上；碳定價有利政府稅收之餘，將強化企業減碳動機，未來碳排放的成本可能越來越高。而「碳稅」帶動的商機，也正逐漸受到重視。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，目前包含歐盟已有64個國家設有碳定價機制，涵蓋全球超過5分之1的碳排放。而台灣為全球工業生產重鎮，人均用電量高居全球第12名。雖然為全球用電大國，但台灣能源高達98%仰賴進口，提高自產能源的比例有其急迫性，且自產能源將降低國外原物料價格波動影響。另一方面，政府已設定2025年再生能源發電量佔比達20%的目標，目前距離該目標仍存在顯著缺口，意味綠電具成長潛力。

張士琳進一步分析，能源消耗佔了全球溫室氣體排放的7成以上，能源消耗又以電力、交通相關的排放為大宗；對於前者，企業可透過購買再生能源憑證、或直接採用再生能源等，達成碳中和目標；對於後者，電動車成為最佳替代方案。也就是說，綠能、電動車為全球淨零排放的主要賽道。

就電動車而言，張士琳表示，今年上半年汽車產業由於車用晶片短缺，廠商將生產資源配置於特定車款，尤其優先生產電動車，刺激電動車銷售揚升，目前車用晶片供應缺貨情況已逐步緩解，被壓抑的需求釋放將進一步刺激車輛銷售，加上第四季為汽車產業旺季，全球電動車預料於2021年、2022年將分別成長78%、47%，台股相關電動車供應鏈的財報於第四季仍具上修空間。

台灣過去30年以電子代工闖進全球供應鏈，具高彈性、高配合度及高技術水準等優勢，隨著電動車市場崛起，中信投信預期，相關台廠供應鏈可望再以「打群架」的優勢彎道超車。