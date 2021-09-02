工業電腦廠凌華(6166)宣布推出首款伺服器等級的PXIe控制器，為專門以PXI Express介面測試系統設計，在單一處理器上使用多顆運算引擎達到多工處理能力，可同時執行多項多核多線性任務，搶攻電動車、電信、半導體、資料機房和光纖等產業的量測商機。

凌華物聯網解決方案開放儀器事業產品中心協理吳文中表示，許多產業對測試應用的需求快速成長，對量測性能要求亦同步提升。此次推出的PXIe-3988嵌入式控制器，以標準PXI Express系統機箱即可提供工作站等級運算性能，可用合理價格滿足嚴苛應用需求。

凌華表示，高性能PXIe-3988嵌入式控制器以嵌入式的3U規格尺寸，使用6核處理器分散運算負載，降低應用運算所需時間，傑出的運算能力可輕鬆駕馭複雜的軟體和程式模型，相容同步於最新的軟體發展趨勢，為測試與量測應用帶來多重效益。