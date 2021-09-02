桃園1名男子去年2月與17歲少女小芳（化名）交往，2人在台中的摩鐵發生關係後，他竟趁女友熟睡時偷拍下對方裸照，並傳給1名男性友人炫耀；沒想到該男性友人竟私下拿裸照威脅小芳也與他性交，小芳這才驚覺自己的身體成了男友炫耀的玩具，崩潰提告，法院判男子4個月有期徒刑，得易科罰金。

判決書指出，該男子在去年2月至5月間與1名17歲少女小芳交往，2人當時南下到台中旅遊並住在旅館發生性行為，他竟趁著女友裸體睡著後，翻開棉被偷拍對方的裸照5張，包含胸部與私密處等部位，之後更將照片傳給另1名男性友人作為炫耀之用。

但沒想到該名男性友人與小芳私底下有交情，該友人之後就拿著小芳的裸照，透過訊息威脅小芳發生關係；而小芳看到裸照後當場嚇傻，不斷追問對方照片從何而來之下，才得知是前男友所偷拍，崩潰驚覺她的身體成了對方炫耀工具，決定去提告對方與該名友人。

桃園地院審理時，男子坦承犯行不諱，檢警根據警方提供男子與友人的對話紀錄，法官審酌男子僅為滿足私慾，以手機竊錄少女性行為後之睡眠過程與身體私密部位，侵害個人隱私甚鉅，使少女之心理深烙傷痛，顯然欠缺對他人隱私權尊重，考量他已坦承犯行、非無悔意，但未達成和解，依竊錄非公開之活動、身體隱私部位罪判處4月有期徒刑，得易科罰金，以1日1000元折算；而另1名男性友人被被控恐嚇罪，此部分獲不起訴。