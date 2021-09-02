警方將具有幫派背景的葉嫌當場逮捕。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

跨國毒品走私集團今年4月間，從香港以航空快遞包裹進口軸承來台，刑事局接獲情資，懷疑貨物內可能暗藏毒品企圖闖關，遂由緝毒專責第三大隊與航警局、北市警局及新北市警局等單位組成專案小組，報請蒞臨地檢署檢察官陳貞卉指揮偵辦。

警方經跟監蒐證發現，25歲許姓男子接獲包裹後，運送到家人在新北市淡水區承租的鐵皮屋藏放，2天後與四海幫28歲葉姓男子一起切割軸承取出藏放在內的毒品，埋伏警方立刻現身查緝，將許嫌、葉嫌當場逮捕，查扣到黑市價格逾500萬元的K他命24包(毛重2.778公斤)、軸承6個、電子磅秤、電鋸、榔頭、鐵鍬、分裝包、手機、手套、電鋸刀片等贓證物。

許嫌供稱，自己收取2萬元代價負責取貨，葉嫌也辯稱僅是受雇處理這些毒品，警方將兩嫌移送法辦後，法院裁定兩嫌羈押禁見，檢警立刻擴大追查幕後的毒品走私集團。

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