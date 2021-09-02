去年已歇業的知名醫美診所「亞欣」，製作影片宣傳「魔滴Motiva」隆乳手術，影片中並出現「魔滴」商標圖案，因此遭魔滴的台灣代理商沃醫學有限公司控告侵害商標權。台北地檢署認為，亞欣並非自己進行手術，而是帶客戶赴韓國整型醫院施作，無法排除使用的是魔滴原廠材料，不致使消費者產生混淆，因此處分不起訴。

沃醫學公司指控，「魔滴」商標圖樣是他們2017年11月22日申請註冊，於2019年7月16日取得商專用權，指定使用於醫美、醫療、減肥塑身、美容咨詢等商品或服務項目，亞欣診所謝姓、孔姓、洪姓3名共同負責人卻在2020年8月前某日，使用該商標製成醫美行銷影片，上傳至Youtube，涉嫌違反商標法。

3人到案均否認犯行，孔表示他2019年時就已離開診所；洪強調他只是登記責人，沒有參與經營；謝則辯稱，「魔滴」醫美服務是帶到韓國去施作，影片中的照片是去韓國拍的。

檢察官調查發現，亞欣診所公開的「魔滴Motiva」文案、影片內容，提供資訊為「魔滴隆乳全紀錄」、「產品包裝及內含產品」、「魔滴隆乳不怕妳揉捏按壓」等，但亞欣診所實際上並無進行侵入性治療或手術服務，只是帶客戶至韓國整型醫院進行魔滴手術。

檢察官認為，亞欣診所的影片只是說明服務特性、性質，一般消費者均可知悉本服務來源是韓國整型醫院，而不是亞欣，且韓國整型醫院使用的材料，無法排除來自魔滴原廠，不致使消費者產生混淆，或使沃醫學、消費者權益受損，遂依罪嫌不足，處分3人不起訴。