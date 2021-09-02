台灣啤酒籃球隊今日正式宣布以「台灣啤酒英熊職業籃球隊」全面進化之姿加入T1聯盟，為台啤籃球隊輝煌歷史，再寫下新的篇章。同時，台啤籃球隊也將於SBL超級籃球聯賽持續耕耘。預計分兩隊征戰兩個聯盟，SBL將由教練周俊三領軍，T1隊伍將由台灣菸酒公司董事長丁彥哲擔任球隊領隊、小六王建惟擔任教練，承諾提供台灣籃球人才更多發揮的舞台。

自1968年創立公賣金龍隊，並於1999年正式更名為台灣啤酒籃球隊，歷經超過50年悠久歷史，於超級籃球聯賽SBL累積拿下6個總冠軍，並於2021年宣布加入職業聯盟T1聯盟展開新征程。台灣啤酒籃球隊以「台灣啤酒英熊隊」，簡稱「台啤英熊隊」作為全新中文隊名，英文隊名取名Taiwan Beer Herobears，取自英雄及英熊諧音，將Hero英雄與Bears熊結合，象徵台啤熊的蛻變進化，打造全新「台啤宇宙」。除此之外，LOGO設計分為傳承經典、邁向未來兩大重點，包含沿用台啤經典綠色、球隊吉祥物台灣黑熊等，並將六冠、稱霸元素加入細節設計，象徵球隊持續向台灣籃壇霸主衛冕之路邁進。

台啤英熊隊將SBL冠軍班底移師至T1聯盟，包含台啤一哥蔣淯安、中華隊戰將黃聰翰、李啟瑋以及本土強力前鋒范士恩、黃鎮、周伯勳、朱億宗、王皓吉等8位球員，並補強後場老戰將周資華。台啤英熊隊在本土戰力充足情況下，將善用T1聯盟特殊亞洲外援、洋將制度，針對內線作為後續補強重點，誓言摘下職業聯盟元年第一冠。

台灣啤酒英熊隊領隊丁彥哲表示，終於有機會看見台灣啤酒籃球隊球員在職業聯盟上大放異彩，相信今年的台啤英熊隊絕對能驚艷老台啤球迷、更能吸引年輕球迷們的目光，台灣菸酒公司也會繼續扶持球隊發展，支持台灣籃球！