報復性消費風潮吹向機車市場，一掃疫情腰斬業績的市場陰霾，8月機車總市場銷量達66603台，接近疫情前今年單月最高峰3月70753台。龍頭光陽工業仍以19484台領牌數稱霸群雄，8月市佔穩坐龍頭，全年度市占率30.53％居冠。

除了買氣大幅回升，光陽也率先宣布「國民神車GP 125」全民同價42800元振興優惠，因此國家六期環保GP125銷量飆漲161.9％，國家七期環保GP 125 爆升256.5％，六期與七期都是國家認證的新環保機車，買氣熱烈大回籠，也帶動光陽全車系銷售力道，衝出45％成長率。

光陽集團執行長柯俊斌表示，光陽盡全力積極調度與生產調整配置來滿足市場需求，今年1~8月已累積超過14萬銷售台數，雖穩居第一但仍比不上去年疫情前的成績。

柯俊斌說，雖產銷因外界因素失調，不過在品牌信任度與強大的銷售網堅持之下，再度穩坐冠軍，大贏對手萬餘台，順利邁向連續22年台灣機車銷售總冠軍之路。