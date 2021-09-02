日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )為歡慶So-net 在台20週年，於今(2)日首度曝光與知名繪師「仙界大濕」聯名打造的看板娘，同時，也邀請知名KOL小熊yuniko、凱琪K7與蝴蝶兒一起同慶發起用可愛拯救世界相關活動。

So-net 20週年「SO SWEET生日盛典」– 活動網址

＞So-net 看板娘x知名網紅合作活動可愛出擊！

So-net 身為Sony集團旗下一份子，至今在台深耕邁入第20年，從剛開始提供寬頻及內容服務，到代理多款爆紅的手機遊戲大作；近年來更與日本Octave music Inc. 攜手合作在台推出高品質音樂製作服務「Octave music 八度音創」；同時推出即時預訂的享樂App Picktime，致力讓 So-net成為更全方位的娛樂性公司。

如今，為歡慶So-net 在台20週年，官方舉辦「SO SWEET生日盛典」系列活動，自7月中第一波看板娘活動「守望台灣 分享抽PS5」，吸引近三千多位紛絲集氣參與活動，後續也接力舉辦雙週抽等多項活動來回饋會員們的支持與愛護。

如今，第二波的看板娘專屬活動也將於今日隆重展開，此次將首度邀請到知名網紅凱琪K7、蝴蝶兒與小熊yuniko攜手合作活動，用他們自己的獨特詮釋方式模擬網路姬、遊戲姬和音樂姬等日常情境，一起與看板娘用可愛出擊！即日起至13日止，於官方社群完成指定任務，就有機會抽中親筆簽名T恤與其它精美好禮！歡迎喜歡看板娘與凱琪K7、蝴蝶兒與小熊yuniko等的粉絲千萬不要錯過「S0 SWEET生日盛典-第二波看板娘慶典活動」！

歡慶So-net 在台20週年看板娘音樂姬x「小熊yuniko」一同可愛出擊！

歡慶So-net 在台20週年看板娘遊戲姬x「蝴蝶兒」一同可愛出擊！

歡慶So-net 在台20週年看板娘網路姬x「凱琪K7」一同可愛出擊！

歡慶So-net 在台20週年聯名看板娘專屬簽名T恤

＞So-net 看板娘x知名繪師「仙界大濕」聯名情境圖火辣上線！

So-net 為帶給粉絲更多不同面貌的看板娘，特別攜手知名繪師「仙界大濕」聯名合作繪製看板娘情境圖。此次將藉由仙界大濕細膩的筆觸重新描繪分別代表So-net寬頻服務的網路姬、遊戲代理服務的遊戲姬與音樂製作「Octave music 八度音創」服務的音樂姬，搭配精美設計的情境圖讓粉絲更能瞭解So-net旗下服務特色。

為歡慶「仙界大濕」聯名看板娘情境圖上線，9月14日起至28日止於So-net 官方粉絲團將推出系列活動，只要跟大家分享你最喜歡的看板娘是誰並完成指定任務，即有機會獲得「仙界大濕」聯名看板娘情境抱枕與相關周邊好禮！

20周年聯名看板娘活動 火熱展開!

【知性大姊「網路姬」】

知性大姊「網路姬」

「我今天要準時下班！」掌握今日事今日畢原則的「網路姬」，今天也一如往常的在網路科技公司全力工作中，每天趕回家為了料理晚餐給姊妹們享用，最喜歡的休息時刻是癱在沙發上看迷因圖舒壓。

【反差萌代表「遊戲姬」】

反差萌代表「遊戲姬」

「不要小看我！我可是不會輸的喔！」在So-net 三姊妹看板娘排行中間的「遊戲姬」雖然擁有可愛度破表又軟綿綿的外表，但有時不免會被身邊朋友質疑是否內心住了一位大叔，總愛在遊戲內選擇攻擊力強的男性角色，可說是最強反差萌代表。

【全民偶像「音樂姬」】

全民偶像「音樂姬」

「我不是在錄音室，就是在前往八度音創的路上！」身為三姊妹中的老么「音樂姬」，目標是出道成為全民偶像，花大把時間泡在音樂工作室中找尋創作靈感，靠著這股傻勁朝著夢想不斷前進！

So-net 20周年多項歡慶活動限時開跑，敬請持續鎖定官方社群平台相關資訊，掌握最新消息！