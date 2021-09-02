47歲日本男星小澤征悅去年爆出和小13歲NHK主播桑子真帆交往，然而前陣子桑子真帆卻遭爆料，她出道前的私生活淫亂，曾經腳踏條船，如今半年過去卻傳出消息，小澤征悅和桑子真帆已經登記結婚，日媒向公司求證，目前也已經獲得證實。

桑子真帆2017年曾嫁給富士電視台主播谷岡慎一，但隔年就離婚，去年4月她和小澤征悅的戀情曝光，加上新冠疫情升溫，也讓2人的感情急速發展，小澤征悅去年10月被問到結婚相關問題，也只是打模糊仗帶過，「如果有緣份一定會結，再向您報告。」

然而今年1月，桑子真帆遭爆料不為人知的荒淫私生活，表示她大學有男友，卻同時和學長約砲，還曾經腳踏三條船，直到2015年，在塔摩利NHK擔任節目助理，才結束和學長的不倫關係，還透露只要是她中意的對象，不管對方有沒有女友她都不在乎，還特別喜歡搶姊妹的男友。

據報導指出，今(2)日是小澤征悅的指揮家父親小澤征爾生日，也正好是萬事皆吉的黃道吉日，因此情侶倆選擇今天到區公所提交結婚申請書，想以此作為生日禮物送給爸爸，目前已經獲得公司證實，消息一出，讓不少日本民眾十分震驚，也有許多網友獻上祝福。