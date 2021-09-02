總獎金台幣300萬元的2021肇喜登峰巡迴賽南寳公開賽，今天(2日)在台南南寳高爾夫球場進行第3回合，昨天躍居領先的李玠柏持續穩定前進搶冠，打出低於標準桿4桿的68桿，以三回合總桿低於標準桿14桿的202桿持續領先，並擁有6桿領先差距，明天將在最後一回合決賽尋求肇喜登峰巡迴賽2連冠。

李玠柏今天保持手感，穩定出擊，抓下6隻博蒂、2個柏忌，他說：「今天的擊球策略與昨天一樣，結果也不錯，都有照自己意思執行，除了發生一些小失誤，其他表現都很穩定。」李玠柏這回合18洞有16洞打上果嶺，成功率很不錯，今天6隻小鳥以第ˊ洞23碼超長小鳥推桿為個人今日最佳代表作，第14洞的36呎救帕長推也是佳作，他指出，那一洞開球運氣不佳，落在打過的球痕上，距旗洞184碼，第3桿才打上果嶺，距洞12步，結果一推進洞救帕。

今年5月9日李玠柏曾在新豐球場舉行的肇喜登峰巡迴賽第2站仰德公開賽，開張贏得職業生涯正式四回合比賽首冠，明天尋求2連冠，他指出，明天決賽仍然會依照這兩天的節奏打，沈穩出擊，守中帶攻。

肇喜登峰巡迴賽是由三商集團榮譽董事長翁肇喜總冠名贊助，今年總共舉辦6場比賽，這場是其中第3站賽事，由南寶集團單站冠名主辦丶台灣職業高爾夫協會協力主辦，南寶球場協辦；去年因疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅縮減，三商集團榮譽董事長翁肇喜先生今年以個人名義總冠名，贊助舉辦6場比賽，每場比賽翁董事長贊助200萬元。共計1200萬元，率先築起今年台巡賽的基本架構，提供選手更多磨練球技的舞台。

肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，6場肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得TPGA提供的獎金10萬元，並可得到隔年台灣三商名人賽的參賽資格。比賽期間開放觀眾下場觀賽，觀眾須先支付保險費台幣220元換取觀賽證，並且全程均須戴口罩。