蔡英文總統錄製影片賀九三軍人節。摘自總統府

參謀總長陳寶餘表揚全民國防教育傑出貢獻獎團體。（軍聞社提供）

國防部今日舉辦「110年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由國防部長邱國正及參謀總長陳寶餘上將代表三軍統帥蔡英文總統，頒獎表揚榮獲國軍楷模、模範團體、全民國防教育傑出貢獻獎、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等獎項得獎人，肯定他們戮力戰訓本務，以及推動全民國防教育與敬軍工作的卓著貢獻。

國防部表示，表揚大會上午在國防部博愛營區舉行，為符合防疫規範，區分三梯次頒獎，蔡英文總統也特別錄製影片，對今年的得獎者表達祝賀與嘉勉之意，並代表國人感謝全體國軍官兵弟兄姐妹們守護國家安全的付出與貢獻。

蔡總統在影片中表示，堅實的國防建立在國軍堅強的戰力上，國軍官兵每日兢兢業業守護國土，不僅堅守崗位，也參與防疫及防、救災任務，最近這段時間，所有國人都在生活中看到國軍辛苦的付出，無論抗旱、抗疫以及災害防救，每當國家有需要，國軍官兵就會一馬當先，立刻出動，這是讓國人最安心的支柱。

總統說，在九三軍人節的前一天，她要對所有弟兄姐妹們說「大家辛苦了，我以你們為榮」，今天接受表揚的國軍楷模更是全體國軍官兵的表率，不論是第一線部隊或是後勤單位，都應該得到國人最大的掌聲；總統也感謝敬軍模範與全民國防教育傑出貢獻獎得獎者，以及李棟樑理事長帶領的軍人之友社對國軍的支持，軍民團結一心，就是國家安全與和平最重要的基礎。

邱國正致詞時表示，「軍愛民，民敬軍」不只是一句口號，「軍民一心」一直是中華民國最值得驕傲的精神，無論是民國34年的抗戰勝利，或是民國60年代國人發起一人一元的捐款活動，政府將捐款成立「自強基金」，發展建軍備戰，都是軍民攜手共同捍衛國家最好的例證。

邱國正強調，國軍是守護國家安全的最前線，一直以來，國軍官兵秉持永遠與民眾在一起的理念，在抗疫、抗旱與抗敵的任務中，為國人挺身而出，就是國軍受護家園最實際的表現，而軍友社與社會各界傳達國人對國軍的肯定與讚揚，更讓官兵深受感動，期盼國人持續給予國軍肯定與支持，當「從軍」成為年輕人驕傲的選擇，「愛國」成為全民運動，就是國家安全最堅強的時刻。