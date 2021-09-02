日股翻紅，東證指數從早盤的跌勢中恢復，收在近5個月的高點。科技股的飆升，抵銷了運輸股的下滑。

周四日經225指數收漲92.49點或0.33%，為28543.51點，為7月14日以來最高水準。東證一部指數漲2.78點或0.14%，為1983.57點，為3月29日以來最高收盤水準，該指數也為連續四個交易日的上漲。

NTT和任天堂為東證一部指數中表現最好的個股，分別上漲2.03%和1.81%。Sony也上漲1.40%。

晶片製造設備商愛德萬測試(Advantest)和東京威力科創分別上漲2.07%和1.16%。行動遊戲商Nexon大漲2.80%。

醬油龜甲萬表現居冠日股，大漲4.19%。

儘管整體股市被認為有所好轉，但市場仍謹慎觀望本周的美就業報告，該報告被視為與美聯準會的縮減刺激政策相關。

鐵路運輸股表現不佳，拉低了科技股表現。西日本JR暴跌13.36%；該公司宣布將出售新股，導致其他鐵路和運輸股票的下跌。東日本JR跌6.9%，東海JR跌4.3%。

航空股也受影響，全日空和日本航空分別下跌2.57%和1.38%。