大讚塔利班接掌阿富汗 美白人至上主義者獲啟發

就在美國支持的阿富汗政府倒台,政權落入塔利班手中,而美軍匆匆撤軍之際,白人至上主義者和反政府極端分子對塔利班的成就表示欽佩。

據CNN新聞網1日報導,對一直致力因應國內暴力極端主義威脅的美國官員來說,這發展令人憂心。不過,隨著讚美塔利班,以及美軍拚命趕在8月31日的撤離期限前,從阿富汗撤出成千上萬人而來的,還有極右派組織一波波的反難民情緒。

美國國土安全部(Department of Homeland Security,DHS)情報與分析辦公室(Office of Intelligence and Analysis)主任柯恩(John Cohen)說,近幾個星期來,反政府,白人至上主義者和其他國內暴力極端組織常用的網路平台上,已經出現了好些令人憂心的趨勢。他們將塔利班的活動視為成功,而那些認為,美國有必要內戰的人更視這為參考模式。

柯恩說,國土安全部已分析了網上有關「大取代」(great replacement)概念的討論。在這些極右派和白人至上主義者的陰謀論中,大批阿富汗人重新安置到美國,會導致美國白人喪失控制權和權威。「有人擔心,那些談話可能煽動針對移民社區,某些信仰團體,或甚至重新安置到美國者的暴力活動。」