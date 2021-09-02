大讚塔利班接掌阿富汗 美白人至上主義者獲啟發

就在美國支持的阿富汗政府倒台，政權落入塔利班手中，而美軍匆匆撤軍之際，白人至上主義者和反政府極端分子對塔利班的成就表示欽佩。

據CNN新聞網1日報導，對一直致力因應國內暴力極端主義威脅的美國官員來說，這發展令人憂心。不過，隨著讚美塔利班，以及美軍拚命趕在8月31日的撤離期限前，從阿富汗撤出成千上萬人而來的，還有極右派組織一波波的反難民情緒。

美國國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）情報與分析辦公室（Office of Intelligence and Analysis）主任柯恩（John Cohen）說，近幾個星期來，反政府，白人至上主義者和其他國內暴力極端組織常用的網路平台上，已經出現了好些令人憂心的趨勢。他們將塔利班的活動視為成功，而那些認為，美國有必要內戰的人更視這為參考模式。

柯恩說，國土安全部已分析了網上有關「大取代」（great replacement）概念的討論。在這些極右派和白人至上主義者的陰謀論中，大批阿富汗人重新安置到美國，會導致美國白人喪失控制權和權威。「有人擔心，那些談話可能煽動針對移民社區，某些信仰團體，或甚至重新安置到美國者的暴力活動。」