新光三越旗下的「beauty STAGE美麗台」，在2017年6月8日成立時是首創的美妝電商平台，4年多來歷經改版、拓展美妝以外的版圖，開設3家實體店，10月預計前進新北；至於電商平台則擴大升級為百貨電子商務網站「skm online」，全站有2500個品牌、商品數超過10萬項，採虛實並進方向持續發展。

beauty STAGE美麗台去年9月底在台中中港店開首家實體店，今年4月再於桃園新光影城及新光三越台北南西三館展店，以「彩妝圖書館」為靈感打造專櫃美妝品牌複合店，設有「AR虛擬智慧試妝服務」可試色、選色、肌膚檢測，讓消費者虛擬試妝選購脣膏、眉彩、腮紅、眼影等商品。

新光三越旗下「beauty STAGE美麗台」實體店，以「彩妝圖書館」為靈感打造專櫃美妝品牌複合店。（新光三越提供）

今年6月beauty STAGE美麗台滿4周年升級為skm online，以「美妝最齊全、輕奢最多元、精品最獨家」，囊括32個線上獨家品牌，一線精品美妝品牌有CHANEL、TOM FORD Beauty、JO MALONE、GIORGIO ARMANI、YSL等。除了美麗台成是其中一館外，還有精品、輕奢、潮流運動、3C科技、家電家用等館，升級後在疫情期間業績大幅攀升，對比去年成長10倍。