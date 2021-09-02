新冠疫情警戒期間，許多心血管疾病患者憂心可能染疫、不敢返回醫院回診，導致出現服藥空窗期，使得患者心肌梗塞被送急診的情況增多，甚至有1家醫院接連5名患者被送急診，較以往夏天增加許多，醫師特別提醒，心血管疾病患者不可擅自停藥，尤其心臟置放支架者更應特別小心。

亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智指出，有許多心血管疾病患者，原本都按時返院追蹤、治療，病情控制還不錯，但近來受疫情三級警戒影響，他們當中有不少人認為醫院感染機率較高、不敢進醫院，即便藥物沒了也不敢回醫院拿藥，使得服藥出現空窗期，影響病況控制。

潘泓智說，以該院為例，就有多名患者因停用抗血小板藥物，造成心臟冠狀動脈支架內急性血栓，接連在1周內被送到急診救治，所幸經緊急進行心導管手術後，才撿回一命。心臟疾病長期位居國人十大死因第二名，確診後除應調整生活習慣，更應注意長期接受藥物治療。

潘泓智表示，若心血管疾病患者自行停藥，很有可能產生高死亡風險的心血管急症，就算救回一命也會留下後遺症，影響未來生活。他舉例說，若擅自停用抗血小板藥物，可能併發急性心肌梗塞；停心臟衰竭藥物，有肺積水呼吸衰竭的風險；停降血壓藥，嚴重的患者甚至有腦出血或主動脈剝離的可能。

醫師也提醒，民眾若出現胸悶、氣喘、心悸、下肢水腫等心臟疾病常見症狀，可能是因症狀還不明顯，但若未及時就醫，等到症狀嚴重才接受治療，往往都錯失了黃金治療期。