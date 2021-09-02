金門縣府加碼普發紓困金每人5000元，至今天中午已收到申請近1萬件，將依申請件數及早審核，盡快辦理申撥作業，首梯最快預計9／14前入帳。

楊鎮浯縣長今天赴金城、金湖鎮公所視察現場申請作業指出，針對紓困金紙本申請作業，目前規畫採3波發放作業，首次撥款作業預計9／14日前，第2次發放預計9／27日前，第3次預計10／11日前辦理撥付作業，屆時民眾可上申請系統查詢申辦進度。

楊鎮浯縣長在金城鎮公所視察現場申請作業指出，針對紓困金紙本申請作業，目前規畫採3波發放作業。（李金生攝）

民政處長蔡西湖也說明，昨天首日受理申請紙本件數即達6776件，截至今（2）日上午12時止累計已近萬件，將依申請件數及早審核，並儘速辦理申撥作業。

楊鎮浯縣長慰問現場作業人員的辛勞，金湖鎮長陳文顧代表接受。（李金生攝）

縣府統計，除日前首波免申請已直接入帳的3.3萬人外，設藉金門的縣民還有10萬餘人需要提出申請，申請條件為戶籍作業基準日2021年7月20日設籍金門(設籍戶政外除外)、外(陸)籍配偶居留證持證地址為金門縣者，並持有土地銀行、郵局及金門信用合作社等其中一家金融帳戶，原則以匯入本人帳戶為主。

申請期間自110年9月1日起至110年9月30日止，申請方式有紙本、郵寄及線上申請，詳細申請方式請參閱縣府公告。線上申請系統將於2021年9／6日上線。

縣府預估下周起為申請件量之高峰，提醒民眾盡量分流上網申請，避免造成網路壅塞。