颶風艾達（Hurricane Ida）摧毀美國小鎮格蘭德艾爾（Grand Isle），當地官員形容已「不適合居住」。

目前已經減弱為熱帶低氣壓的4級颶風艾達（Hurricane Ida），8月29日以每小時150英里風速登陸路易斯安那州時，摧毀了一座小鎮，被官員形容已「不適合居住」，它所降下的創紀錄暴雨也讓紐約市昨（1）日晚間宣布進入緊急狀態。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾達來襲時，位在路易斯安那州南端的濱海小鎮格蘭德艾爾（Grand Isle）首當其衝，強風、暴雨及風暴讓小鎮幾近全毀，地方行政首長辛西亞（Cynthia Lee Sheng）31日在巡視過災情後引述另一名地方議員的說法指出，「很不幸地，他說他相信這座島已經不適合人居住。」

辛西亞描述整座島覆蓋了一層3英尺（約0.9公尺）厚的沙土，到處瀰漫天然氣的味道。此外，島上100%的建築物結構受損，40%建築不是全毀，只露出建築底座的基樁，要嘛就是將近全毀。

島上居民已全數撤離，目前只剩下警察、市長及救難人員。

空拍畫面顯示，格蘭德艾爾已淪空城，幾乎沒有一棟建築是完整的，多數建築的屋頂已不見蹤影，剩下柱子、瓦礫堆及斷垣殘壁。

颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲過後的格蘭德艾爾（Grand Isle）。

島上的通訊也完全中斷，官員說正在想辦法通知居民何時能回來，不過警告居民現在不要回來，「現在島上的狀況非常危險。」

格蘭德艾爾位在墨西哥灣的一座離岸沙洲島上，是路易斯安那州唯一一座有人居住的離岸沙洲島，小鎮以海灘及灘脊平原（chenier plain）聞名，是捕魚、候鳥及野生動物棲息的熱點。

此外據英國廣播公司（BBC）報導，艾達夾帶的創紀錄暴雨也讓紐約市進入緊急狀態，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）昨日晚間發布推文表示，「今晚我們正經歷歷史性天氣事件，全市降下創紀錄雨量、淹大水，路上狀況危險。」

美國國家氣象局（National Weather Service）觀測到，紐約中央公園1個小時的降雨量達8公分，紐約地鐵也幾乎停駛。

The subway is looking more like an urban waterfall tonight pic.twitter.com/KNlCUTnPQG — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2 2021

另據《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約大淹水導致周三晚間4人受困地下室身亡。

It's devastating watching people's homes get flooded. We need a Green New Deal now!https://t.co/1zj5z5VAsg — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2 2021

網路上也出現紐約人分享自己家淹大水的畫面，混濁的洪水不斷湧入室內，傢俱全數漂在水面上；馬路上的車輛也泡在水中，目測水深達膝蓋。

New York is flooding again pic.twitter.com/4zX1dfoFU4 — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2 2021