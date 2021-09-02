颶風艾達（Hurricane Ida）摧毀美國小鎮格蘭德艾爾（Grand Isle），當地官員形容已「不適合居住」。

目前已經減弱為熱帶低氣壓的4級颶風艾達（Hurricane Ida），8月29日以每小時150英里風速登陸路易斯安那州時，摧毀了一座小鎮，被官員形容已「不適合居住」，它所降下的創紀錄暴雨也讓紐約市昨（1）日晚間宣布進入緊急狀態。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾達來襲時，位在路易斯安那州南端的濱海小鎮格蘭德艾爾（Grand Isle）首當其衝，強風、暴雨及風暴讓小鎮幾近全毀，地方行政首長辛西亞（Cynthia Lee Sheng）31日在巡視過災情後引述另一名地方議員的說法指出，「很不幸地，他說他相信這座島已經不適合人居住。」

辛西亞描述整座島覆蓋了一層3英尺（約0.9公尺）厚的沙土，到處瀰漫天然氣的味道。此外，島上100%的建築物結構受損，40%建築不是全毀，只露出建築底座的基樁，要嘛就是將近全毀。

島上居民已全數撤離，目前只剩下警察、市長及救難人員。

空拍畫面顯示，格蘭德艾爾已淪空城，幾乎沒有一棟建築是完整的，多數建築的屋頂已不見蹤影，剩下柱子、瓦礫堆及斷垣殘壁。

颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲過後的格蘭德艾爾（Grand Isle）。

島上的通訊也完全中斷，官員說正在想辦法通知居民何時能回來，不過警告居民現在不要回來，「現在島上的狀況非常危險。」

格蘭德艾爾位在墨西哥灣的一座離岸沙洲島上，是路易斯安那州唯一一座有人居住的離岸沙洲島，小鎮以海灘及灘脊平原（chenier plain）聞名，是捕魚、候鳥及野生動物棲息的熱點。

此外據英國廣播公司（BBC）報導，艾達夾帶的創紀錄暴雨也讓紐約市進入緊急狀態，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）昨日晚間發布推文表示，「今晚我們正經歷歷史性天氣事件，全市降下創紀錄雨量、淹大水，路上狀況危險。」

美國國家氣象局（National Weather Service）觀測到，紐約中央公園1個小時的降雨量達8公分，紐約地鐵也幾乎停駛。

另據《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約大淹水導致周三晚間4人受困地下室身亡。

網路上也出現紐約人分享自己家淹大水的畫面，混濁的洪水不斷湧入室內，傢俱全數漂在水面上；馬路上的車輛也泡在水中，目測水深達膝蓋。

文章來源：Grand Isle Louisiana "uninhabitable" as Hurricane Ida leaves every building either damaged or destroyed
文章來源：Louisiana's last inhabited barrier island bore the brunt of Hurricane Ida. Here's what it looks like now
文章來源：Storm Ida: New York declares state of emergency over 'brutal flooding'
文章來源：Trapped: Four dead after getting stuck in basement during NYC flooding

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