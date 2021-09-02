高市府青年局協助青創事業強化品牌形象，搶攻後疫情時代新市場，透過「高雄市青年創業發展基金」推出「110年度青創事業行銷補助計畫」，不限行業別，提供青創事業影音或圖文設計類型的數位行銷方案，最高補助5萬元，9月起開放受理。

青年局長張以理指出，疫情後讓消費者對於數位生活仰賴大幅度上升，企業對於數位行銷工具的利用度也隨之提高，但也因疫情影響營收，導致許多青創事業無法投入經費行銷遭遇瓶頸，尤其近3年成立的青創業者的挑戰與衝擊最為嚴峻。

青年局為此開辦「110年度青年創業行銷補助計畫」，盼協助青創業者提高品牌知名度，增加行銷力道，並在後疫情時代能夠穩定營運，提高創業成功率。

該案即起受理申請，高市公司、商業或僅有稅籍登記的小規模商業，凡設立時間在2018年後、負責人為高市20至45歲青年，皆可提出申請。

此外，青年局為提供高雄創業青年取得優惠資金協助，率先推出加碼經濟部「青年創業及啟動金貸款」300萬元5年免利息優惠政策，在中央與地方政策齊心配合下，高市青貸績效亮眼。

青年局指出，該青貸案申請件數已達8247件，金額為72.8億元，貸款件數及金額為全國第一，提供逾1萬6000個工作機會，因應經濟部預算提高並延長申請期限至今年底，青年局加碼補貼政策也搭配延續，盼協助有資金需求的創業青年。