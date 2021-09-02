昨上任的美國在台協會AIT處長孫曉雅馬不停蹄，今前往貿協拜會，由貿協董事長黃志芳率管理階層共同會談，雙方就台美經貿議題及未來貿協在美國的拓銷活動進行交流。黃志芳承諾，未來要推動在美國辦理台灣形象展，另台美供應鏈聯合小組平台也將與AIT有更深化合作。

黃志芳帶著孫曉雅參觀貿協新成立的「創新業務中心」，並以台灣珍奶熱情招待。他向這位新處長介紹貿協過往50年的重要軌跡及數位轉型創新，並表示過去兩年貿協與AIT在供應鏈重組議題上密切合作，未來將推動在美國辦理台灣形象展，另台美供應鏈聯合小組平台將與AIT合作。

孫曉雅認同未來貿協赴美訪團聚焦的產業，包括醫材、電動車及半導體，表示這也是拜登政府關切的關鍵產業。包括美國商機日、EV(電動車)圓桌會議及Select USA活動都是雙方可緊密合作的項目。對貿協未來想在美國舉辦台灣形象展，也給予肯定及支持。

近年來，貿協與美國夥伴AIT、ASOA(美國各州在台辦事處)等先後成立台美商務交流中心、台美企業聯盟，並且與AIT協力推動供應鏈重組，發表聯合聲明。在今年的美國商機日暨台美經貿論壇中，也談到會進一步啟動美國基礎建設的合作議題，呼應美國Build Back Better政策。

黃志芳認為，現階段台美夥伴關係以供應鏈重組、基礎建設鏈結、疫後復甦成長最為重要，也是最佳合作時機，不僅大型跨國企業可赴美投資，也很適合台灣的科技業及中小企業赴美布局。未來在美國的台灣形象展與台美專家諮詢網絡，都會是未來貿協與AIT的重要合作項目。