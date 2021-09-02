錢薇娟是台灣女籃的傳奇人物，運動員出身的她，近期在《全明星運動會》擔任藍隊領隊而人氣暴漲，不過總頂一頭長直髮的錢薇娟，今（2日）則曬出及肩短髮的新髮型，讓她看起來更凍齡，而錢薇娟似乎很滿意自己的新髮型，還在文末標記：「頭髮剪了年齡減了」，網上也給一片好評。

錢薇娟稍早在IG曝光新髮型，她剪掉招牌長直髮，改頂一頭俏麗短髮、長度只到肩膀，錢薇娟全新的髮型讓網友眼睛為之一亮，錢薇娟也有感發文：「清爽的造型感覺 要做新的衝刺 再努力一點」，她也不忘為中華女籃加油，同時，錢薇娟似乎很滿意自己的新髮型，並在文末標記：「#頭髮剪了 年齡減了」。

錢薇娟改頂及肩短髮，新髮型相當俏麗。（圖／取材自錢薇娟Instagram）

錢薇娟短髮造型大獲好評，《全明星》洗菜就大讚：「小錢～又帥又美」，逗得錢薇娟直呼：「最好是啦」，網友也紛紛留言直誇：「好看耶！超適合錢姐的」、「俐落短髮好看」、「這位美女妳好」、「秒變女神」，讓錢薇娟開心說：「謝謝大家不嫌棄」，還有人趁機許願：「好想再看錢姐打球的風采」。

其實錢薇娟不只新髮型引發討論，由她與江宏傑擔任領隊的節目《全明星運動會》叫好又叫座，節目更不負眾望，入圍今年金鐘56的益智及實境節目獎和節目創新獎，成績相當亮眼，不過最後獎落誰家，就等金鐘獎頒獎典禮揭曉。