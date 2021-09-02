去年曾接受雜誌專訪，標榜團隊利用KD指標海賺期貨的「奧創國際投資股份有限公司」，由35歲李姓男子與大學同學、學弟等人共同創立，號稱「5人幫團隊」從未賠錢。但許多投資人日前發現該公司投資慘賠殆盡，導致蒙受鉅額損失，遂向刑事局報案。

刑事局偵查第七大隊報請台北地檢署檢察官王如玉指揮偵辦，1日發動拘搜行動，在北市、新北市逮捕吳姓、侯姓等8名嫌犯到案，查扣到手機、筆記型電腦、平板電腦、金融存摺、點鈔機、投資契約書、講義等贓證物及現金390多萬元。

警方調查，以李姓、吳姓、侯姓、盧姓、鍾姓等5人為首的投資團隊，在2018年創立奧創國際投資股份有限公司，對外號稱他們以KD指標作為投資判斷，依據操作海外期貨的績效顯著，並在投資說明會號稱公司操作從未賠錢等，對外吸引不特定人進行投資。

但公司負責人李男疑壓力過大，今年4月驚傳在汐止汽車旅館輕生，投資民眾才知該公司將客戶投資款項操作期貨買賣慘賠殆盡。警方調查，奧創未經主管機關核准，對外吸收不特定民眾的投資款項，從事海外期貨操作買賣，受騙民眾逾百人，整體吸金金額超過5億元以上。全案訊後，依銀行法、期貨、詐欺等罪嫌送辦。

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