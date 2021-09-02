建國(5515)今日舉行法說會，原物料飆漲使得營造成本增加，財務長孫百佐表示，未來仍以廠辦及公共工程為主，將逐漸降低住宅個案承攬，預期下半年營造成本將持續揚升，模板工資及混凝土漲幅將會大於鋼筋的漲幅。

建國目前在建工程約18案、住宅營造5個案、公共工程6案、廠辦7案，總承攬額252億元，未實現收入106億元。由於工程施工期多集中在去年下半年，當時原物料價格仍穩，所以今年上半年營運沒有受到影響。

建國上半年合併營收26.28億元，毛利率11.3%，超越去年全年7.6%水準，稅後淨利2.39億元，每股稅後盈餘0.93元。

建國上半年受惠產品組合中廠辦及公共工程比重增加，廠辦及公共工程工期較短，又有物價調整機制，相對於民間工程較有保障。截至今年8月，建國各業務營收比重變化為，廠辦案從去年34%增加至目前39%、公共工程由30%增加至37%、住宅則由35%減少至25%。

目前原物料飆漲，混凝土及鋼筋價格波動很大，建國指出，上半年住宅比重已降至3成以下，未來仍以承攬公共工程及廠辦業務為主軸。