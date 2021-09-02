中央流行疫情指揮中心今日公布1起北市死亡個案，弔詭的是，該案例早在6月27日死亡，卻在2個月後才通報，衛福部長陳時中也說重話，要北市府介入督導。台北市衛生局今日坦言，該家醫院為北市立聯合醫院中興院區，但院方確實有上傳資料，因此初判死亡個案「校正回歸」的原因是系統問題，目前尚在釐清當中，預計下午6點對外說明。

陳時中下午2時記者會上表示，今日有1例死亡個案是在6月27日過世，但就診醫院卻沒有落實通報，直到家屬和北市請領慰問金後，才發現有沒通報的情況。陳當場直言「請台北市督導該院，以後要申報確實，一旦確認後趕快申報出來。」

對此，衛生局疾管科長張惠美在防疫記者會上證實，個案是在台北市立聯合醫院中興院區病逝，詳細情況正在與院方確認，請對方就整個處理過程、個案死亡日期進行釐清，也會與中央疾管署確認個案通報資料的完整性，今晚6點會公告院方處理時序，衛生局將全力督導。

張惠美解釋，第五類法定傳染病個案確診後死亡，診治醫院須在7天內於傳染病個案病例資料的匯集平台，上傳死者資料和病歷摘要，同時要在法定傳染病個案系統登錄死亡日期。至於疾管科何時得知死亡個案延遲？張則說，她是今天才下午收到個案，目前還在釐清狀況。

衛生局主秘邱秀儀補充表示，此案在比對過程當中，發現可能是系統出現問題，初步來看聯合醫院有上傳資料，2筆資訊可能出現系統合併、操作問題。因為中央系統較多，主系統是疾管署法定傳染病系統，後續還要去不同子系統上傳登錄死亡日期等資料，還在釐清是哪個環節出問題，因為傳染病個案資料很多種，包括起初的通報資料、死亡資料。