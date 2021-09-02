雞蛋是蛋白質等許多重要營養素的主要來源，但很多人擔心膽固醇過高而不敢吃蛋，也有些人只吃蛋白、不吃蛋黃，到底一天可吃幾顆蛋？營養師程涵宇表示，多項研究發現，飲食中的膽固醇對健康成年人血液中膽固醇濃度沒有顯著影響，並舉出6種人其實真正該少吃的不是膽固醇。

程涵宇在臉書指出，人體70%~80%的膽固醇是自行製造，只有20%~30%來自食物，把一顆雞蛋拆成蛋黃及蛋白來看，雖然蛋白整體的蛋白質含量高，但若以相同重量的蛋黃、蛋白相比，其實蛋黃的蛋白質含量不輸給蛋白，而且蛋黃、蛋白都不是高熱量食物，甚至超適合減重中的人。

至於正常人一天到底可以吃幾顆蛋？程涵宇表示，一天一顆蛋是非常剛好的，上限的話一天不超過三顆，並建議多樣化蛋白質飲食，包括豆類、海鮮、乳製品、肉類也都是很好的蛋白質來源。雖然美國飲食指南已取消攝取膽固醇一天300mg的建議，但也不是無上限，建議列下6種人要特別注意：

1.血膽固醇已經偏高者

2.家族性心臟血管疾病史

3.肥胖

4.脂肪肝、脂肪肝加肝指數（GOT及GPT）偏高者

5.血脂異常例如三酸甘油酯及膽固醇異常

6.天生代謝膽固醇能力不佳或合成膽固醇量偏多

程涵宇解釋，雖然吃下去的膽固醇多，身體自動合成的就少，但若天生代謝膽固醇能力不佳，或合成膽固醇量偏多，不節制攝取高膽固醇食物，還是會造成血膽固醇升高；此外，程涵宇強調，除了膽固醇之外，其實真正該少吃的是飽和脂肪。

由於飽和脂肪容易讓血液凝固，導致血管硬化、中風、心臟病等疾病，並促使肝臟產生膽固醇，造成壞膽固醇上升，其不良影響比過量進食膽固醇還大，因此像是奶油、蛋糕、糕餅、椰子油、豬油、五花肉、培根、可頌等高飽和脂肪食物更應該盡量少吃。