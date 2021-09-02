自辦重劃應訂立完成年限，建立退場機制與公辦接手機制。徐瑄灃議員2日市議會總質詢表示，杜絕自辦重劃審查違失，從法制化開始，提議訂立「台中市自辦市地重劃作業自治條例」，市地重劃以公辦為原則。地政局表示，市府對於自辦重劃各階段作業程序，均依法監督審查，一切依法行政，保障相關地主及利害關係人權益。

徐瑄灃在質詢時，播放已故黃錫嘉議員以前在市議會質詢市地重劃缺失的片段，分別提出多項重劃審查違失的例子，包括神岡大夫第重劃、北屯單元13重劃、東勢下新庄重劃與潭子弘富重劃等案的弊端，其中有重劃範圍未經審核(未登記祭祀公業不應劃進重劃區) 。

徐瑄灃說，座談會未經審核，地政人員未依法利益迴避主官管應予究責，未秉公處理司法判決(三審定讞仍同意敗訴重劃會補正程序)，未依法處理民眾陳情，國小用地核准籌備重劃，未依法解散籌備會，未釐清重劃區公共設施驗收交接及保固責任等嚴重審查違失。

徐瑄灃呼籲，市府應該面對以前的自辦重劃爭議與公務人員審查違失，大環境在變、法律在變，學者專家遍佈社會，民眾透過網路，沒有缺失可以掩蓋隱瞞。以往的違失必須究責改正，否則就要由盧市長一肩扛下所有違失責任。眼前的違失不即時改正就會賠上盧市府的政績形象。

徐瑄灃希望市府不要一味推拖，無視監察院對黎明案糾正文，不要讓市地重劃區的民眾寒心失望，今天市府不改革，明天民眾就會用選票改革你。

地政局指出，依平均地權條例第58條規定，重劃會組織、職權等事項辦法由中央主管機關內政部所定，內政部已訂定獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法，作為土地所有權人自行辦理市地重劃的規定，並就現行規定強化主管機關監督權責，並提高土地所有權人對重劃參與度等部分進行修法。

地政局說，市府目前除於土地所有權人申請成立籌備會及核定重劃範圍時依「台中市政府受理申請成立自辦市地重劃籌備會及核定重劃範圍審查基準」規定辦理審查外，也於去年11月訂定「台中市自辦市地重劃區各階段審查表」，包括成立籌備會審查表、重劃會成立大會(會員大會)審查表等11項審查表，並要求各自辦重劃區據以辦理，藉以檢視籌備會或重劃會的相關程序，包含座談會召開、通知送達等是否已符合重劃法令規定，同時也藉由自辦市地重劃資訊公開、擬辦開發限制、行政審查流程訂定(審查表)、地主意見收集、申請案件收費等規定，直接或間接加強對自辦市地重劃管理及監督機制。