台東縣溫泉國小校長溫上德2日分享校園感人故事，1名姊姊看到哭泣的胞弟，立刻上前給予親吻安慰。（溫泉國小提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣桃源國小校長林慧萍也在臉書上分享感人照片，1名姊姊帶領妹妹學寫字。（桃源國小提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣溫泉國小校長溫上德2日分享校園感人故事，1名姊姊看到哭泣的胞弟，立刻上前給予親吻安慰，弟弟也破涕為笑；而台東縣桃源國小也有3年級的姊姊指導新生妹妹寫下第1個字，2位國小的姊姊分別給予弟妹溫暖與力量。

此起彼落的哭聲響徹校園，許多小朋友淚流滿面哭喊著「要回家找媽媽」，不少教師除了教學，還得忙著安撫小孩。據了解，往年國小及幼兒園新生入學時，許多家長依依不捨送孩子上學，從校門到教室沿路上演「十八相送」，今年受限於新冠肺炎防疫規定，家長及訪客禁止入校，縱有再多不捨，也只能送到校門口。

溫泉國小幼兒園主任張海倫牽著淚眼婆娑的新生江小弟逛校園，下課鐘響時，一年級教室衝出1名小女生，原來是江小弟的姊姊，看到弟弟在哭，趕緊上前捧著弟弟臉頰親吻、擁抱，讓眼眶還帶著淚水的弟弟立刻綻開笑顏，開心地和老師進入教室。

這對江姓小姊弟的阿嬤表示，姊姊由溫泉國小幼兒園畢業又就讀小學1年級，兩人在家感情很好，由於姊姊較熟悉校園環境，兩人念同一所學校，也能協助照看弟弟，她說，孫女很懂事，也感到欣慰。

而台東縣桃源國小校長林慧萍也在臉書上分享感人照片，就讀國小3年級的姊姊小欣在校長室指導新生妹妹小芸寫下第1個字。

林慧萍表示，開學日適逢星期三，中午就放學了；這對姊妹的父母因打零工，無法準時接小孩回家，因此她請兩姊妹留在校長室等待；她遠遠看到姊姊相當有耐心、一筆一畫指導妹妹寫注音，而妹妹終於寫好了，姊姊卻說「歪歪了不行，我們再來重寫吧」。

林慧萍說，看到格子裡寫著一個個工整的注音符號，就像姊姊一步步帶領妹妹，給予她前進的動力。