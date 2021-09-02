頂級超市citysuper三度攜手花蓮縣政府，9月3日前在全台7店舉辦「柚見花蓮農特產展」，嚴選上百樣精緻農特產，包括外銷等級花蓮鶴岡翠玉文旦、一般超市少見的新鮮丹蔘、當歸，還有國宴入菜的高檔食材有機食用百合，及中秋烤肉必備蔬菜有機甜玉米、帶殼有機玉米筍等。看好疫情趨緩，預估今年中秋採購買氣將較去年同期增2成。

city’super「外銷等級花蓮翠玉文旦禮盒」，盒5至7顆，3kg，銷日含運售價1700元。（city’super提供）

此外，首次攜手遠傳friDay購物合推「外銷等級花蓮鶴岡翠玉文旦禮盒」及「蓮貞豚頂級烤肉箱」。「外銷等級花蓮翠玉文旦禮盒」每盒5至7顆3kg銷日含運售價1700元，即起至9月5日預購加碼再送日本鳥取縣星空舞米一包300g，若想送給台灣的親友吃外銷等級文旦，銷台價799元，限全台7店門市自取。

city’super「蓮貞豚頂級烤肉箱」，集結5種花蓮頂級肉品，原價1520元，特價999元，9月20日前在全台7店、遠傳friDay購物開賣，享免運宅配送府。（city’super提供）

「蓮貞豚頂級烤肉箱」原價1520元、特價999元，涵蓋熱銷五花肉片、梅花肉片、里肌肉片、紹興香腸、剝皮辣椒香腸，中秋節適合家庭客共享。