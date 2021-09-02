大專院校如何在疫情下開學，很苦惱。長龍國際會議公司董事長陳巧蓉，捐贈兩座防疫通道給銘傳大學台北及基河校區，並於今日剪綵啟用剪綵，它具有消毒噴霧、測量體溫及消毒毯等多元用途，為全校師生健康多增一層保障。

現任台北市陽明扶輪社社長陳巧蓉是銘傳校友，7月初陽明扶輪社驗收正壓篩檢站，發現承包廠商同時承接消毒防疫門的訂單，立即想到母校培育的恩澤，也是第一個想到要捐贈的學校。

德立斯公司林廷祥董事長指出，於人來人往的批發市場設置防疫門固然是當務之急，但即將開學的大學生更迫切需要防疫門。陳巧蓉即時號召社友們盡己之力，共同捐贈消毒防疫門來照顧大學院校的莘莘學子以及師長們的健康。

銘傳大學沈佩蒂校長表示，在這疫情持續變化詭譎之際，此兩座防疫通道，分別放置於校區中師生出入最頻繁的場所，幫助師生降低感染病毒的風險，提供銘傳學子一個安全無虞健康優質的學習環境。

銘傳大學表示，此防疫通道具有消毒噴霧的功能，可以快速表面消毒，以及手部酒精消毒、測量體溫、222奈米深紫外線光源、消毒毯等多元用途。未來還可擴充用途，例如：加入臉部辨識、掃描學生證等功能。