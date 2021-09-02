根據美國媒體報導指出，「小皇帝」詹姆斯是IG當之無愧的第一人，然而在TikTok視頻網站最紅的NBA球星則是「字母哥」阿提托康波，據統計字母哥每發一則視頻就能賺進1.15萬美元，如果他每天多發幾次視頻，恐怕賺的錢比年薪還要高。

根據報導，阿提托康波是TikTok網站賺錢榜前10當中唯一的NBA球星，他在TikTok擁有260萬名粉絲，因此才有辦法幫他創造每一則視頻進帳1.15萬美元的收入。

緊追在字母哥之後的是老鷹頭號戰將崔楊，他在TikTok擁有96萬名粉絲，每條視頻可讓他進帳5000美元，排名第三的是令人意想不到的騎士球員法爾，他在TikTok擁有51萬名粉絲，每條視頻可賺2500美元，不錯的意外收入。

據了解詹姆斯與勇士「萌神」史提芬柯瑞尚未有TikTok帳號，一旦兩人開設TikTok帳號，粉絲人數恐怕會立刻飆升至恐怖高度，但想要賺錢還得看他們是否願意勤發視頻了。