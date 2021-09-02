「憲哥」吳宗憲、KiID與小鬼以《綜藝玩很大》入圍今年金鐘獎。（三立提供）

「憲哥」吳宗憲、「KiID」林柏昇與「小鬼」（黃鴻升）以《綜藝玩很大》入圍今年金鐘獎益智及實境節目主持人獎，憲哥透露得知入圍的當下跟KID抱著哭，表示正在錄《玩很大》的外景，大夥一邊錄影一邊看入圍名單，「有時候心裡面的忐忑起伏不是一般人所能夠體會，入圍只是1天，得獎也只是1天，但是錄影卻是每一天，可以努力的是人生，可以開心的是手牽著手上台領獎的友情，我們今年多了這一個額外的願望，希望可以帶著小鬼上台去。」

憲哥在直播中也開心說今年多了一點私心，因為有小鬼，「我們說要帶你登上最高峰，沒想到你飛太高了，我們抓不回來。沒關係，我們台上見！金鐘獎我們來了。」KID說自己緊張到偏頭痛，坦言自己很在意金鐘獎，「我剛太緊張了，太在意了，因為這是鬼哥最後一次有機會入圍金鐘、得金鐘獎！」

憲哥更補充：「他（小鬼）已經往前一步了，最後一次已經確定入圍，看能不能最後一次得獎。」KID更認同地說，「從去年9月開始，從鬼哥去宇宙的時候開始，我們悲傷了好幾個月，正準備好好振作的時候，又遇到了疫情，一直到現在，這一年我們都滿努力的，一直撐著，終於走過來了！」