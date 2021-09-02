台北地院審理立委集體貪汙案，先前因疫情嚴峻基於防疫，較少實體開庭，疫情降溫後，北院排定下周（10日）起傳喚涉嫌期約賄賂的時代力量前黨主席徐永明，進行詰問證人程序等。

檢方起訴指控，李恒隆在爭奪SOGO經營權的過程中，於2019年10月間企圖以200萬元金錢攻勢，賄求徐永明同意與東吳大學合辦公聽會，盼施壓經濟部撤銷太平洋流通的增資登記。

李恒隆透過與徐永明交好的趨勢民調總經理吳世昌，去探詢徐的真意，恰逢選舉期間有大量資金需求，且時代力量經費拮据，徐因此在同年12月2日與李等人會面，講好由徐借用立院紅樓會議室舉辦公聽會，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，事成後再由吳協助將匯款匯入時力政治獻金專戶。

先前徐永明出庭應訊時，否認期約賄賂，強調他在本案行為只有幫忙東吳大學的公聽會借場地，從頭到委沒打一通電話給經濟部，是立委職務正當善意行使，卻被政治掮客集團拿來招搖撞騙，而詐騙內容竟成為檢方起訴他的犯罪事實。