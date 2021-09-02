鹿谷鄉投151乙線通車，將可紓解溪頭車流。（廖志晃攝）

溪頭是南投縣最熱門的風景線，每逢假日塞車甚至回堵到國3竹山交流道，縣府斥資1.3億元將鹿谷鄉靖山農路，拓寬為投151乙線，可連接投139線至省道台16線，有效紓解溪頭壅塞情況，更縮短與日月潭的距離。

投151乙線道路拓寬改善工程竣工，2日舉行通車典禮，縣長林明溱、立法委員許淑華，縣議員吳瑞芳、蔡孟娥、黃東灝、簡賜勝及游顥，縣長特助林儒彬、鹿谷鄉長邱如平、代表會主席林智鴻、公路總局南投工務段副段長鄭安順等人都共襄盛舉。

林明溱表示，投151乙線道路從2015年提出計畫，經過6年多時間規畫，歷經路線變更、用地取得、經費爭取等階段，特別感謝縣籍立委許淑華與各界協助，還有公路總局支持生活圈道路改善計畫，補助工程經費，讓拓寬工程順利完成。

林明溱指出，溪頭每逢假日車潮湧入，導致延溪公路壅塞，車水馬龍綿延數公里，嚴重影響在地鄉親生活交通，因此，縣府積極研議改善。全新完工的151乙線，除了疏解投151線假日壅塞車潮，連接投139線通過集鹿大橋到省道台16線，打通鹿谷、集集、水里、信義等濁水溪線鄉鎮觀光動線，從溪頭到信義、日月潭都更便捷。

許淑華表示，投151乙線道路拓寬完成，讓居民對外交通更便捷安全，同時建構濁水溪線的觀光路網，對於區域經濟和觀光發展有極大助益，未來，她會持續協助縣府爭取經費，讓縣內交通建設更完善。

縣府工務處長陳錫梧指出，151乙線全長1473公尺，由原本路寬3.1到4公尺的靖山農路，拓寬至9公尺並提升為縣道151乙線，將可發揮疏解車流功能，改善塞車困境。