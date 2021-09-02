前兩廳院駐館藝術家樊宗錡不畏新冠肺炎疫情威脅，編導全新原創戲劇《阿婆遺失的味緒菜譜》，預計24至26日在線上演出，觀眾能搭配美食送到家服務，與劇中角色同步享用金牌主廚游朝雄親自現做道地客家料理，跟隨故事與味蕾品嘗情感韻味，此外透過通訊軟體還可即時和演員零距離互動。

齊聚一堂劇團繼《十二碗菜歌》台式辦桌料理歌舞劇後，以客家料理推出《阿婆遺失的味緒菜譜》全新創作，故事描述厭世少年鍾紹陽的阿婆留下謎一般的遺囑，必須重現家中年夜菜的滋味，並通過3位姑姑及爸爸的考驗，才能獨自繼承阿婆經營的餐廳，否則將出售餐廳，獲利平均分給家裡每個人。

劇團指出，24至26日全台線上首演，結合米其林指南評選台灣客家美食指定餐廳《逸鄉園》，由金牌主廚游朝雄親自料理道地客家菜，觀眾在家看戲可同步和劇中角色享用美食，線上演出當下，演員搭配社群軟體和觀眾即時互動，讓觀眾加入討論，體驗全然不同的觀戲經驗。

主辦單位提醒，追劇不吃餐1張線上觀劇票券售價149元，觀劇加外送1份精緻家常客家餐點為750元，但為確保品質，餐點外送範圍僅限台北市大同區、大安區、中山區、中正區、松山區、信義區及萬華區。

台北市客家文化基金會主辦「2021當代客家表演藝術系列展演」，大眾劇場《阿婆遺失的味緒菜譜》自9月底打頭陣，接續還有鞋子兒童實驗劇團帶來舞台劇《雞婆花客庄版》、師承國寶級布袋戲大師李天祿門派的山宛然劇團將《山狗大的星星》重製演出，及自然而然劇團《聽風的歌》，售票資訊可至台北市客家文化主題公園粉絲專頁查詢。