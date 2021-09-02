新光三越三多店2日舉辦「是誰切洋蔥」展覽，邀請三昧堂創業木偶團隊操偶。（柯宗緯攝）

新光三越三多店2日舉辦「是誰切洋蔥」展覽，邀請三昧堂創業木偶團隊操偶。（柯宗緯攝）

新光三越高雄三多店2日至21日舉辦「是誰切洋蔥」巡迴展，呈現7個關於「家」的故事，像是嫁女兒時萬般不捨的父母心；以阿嬤的一桌菜帶出家人間送別的牽絆；盼透過不同媒材藝術創作，剝開最內心的洋蔥，喚起最深刻動人的家的故事。

三昧堂創意木偶團隊與台灣國寶級春仔花藝術家施麗梅，合力創作的白紗版與鳳冠版「新光三越小姐」，分別詮釋台灣從大紅鳳冠到第一件西洋白紗嫁娶的服裝、髮式、春仔花等父母對於女兒出嫁的祝福與期望，將不捨的催淚片刻凝結成為一幕幕的靜態劇場，演繹父母期許孩子的未來「百合」、「富貴」、「平安」等動人的心裡話。

紙漿藝術家廖麗華營造的場景為「家」裡時刻散發的溫馨，她說，對自己而言，「家」是遮風避雨的避風港，更是一個熟悉、溫暖的地方，也是靈感泉源，這次作品像是與先生喝下午茶的桌子有新換的桌巾、剛插好的花，在椅子邊有喜歡依偎在她腳邊的貓咪懶懶地打著哈欠等，她的創作就是她看見的幸福痕跡，用繽紛的顏料，彩繪家人間心動的日常。

軟雕塑藝術家曾麗娟則用細膩的立體畫作、照片、日記從中尋找與自己、與孩子的相處之道。她說，她做娃娃給孩子，從玩具到食育、精彩的故事都縫成立體畫作，成為一幅幅躍動精彩吸引孩子的作品。在育兒的路上，「媽媽」這個角色似乎只能從每一次的失敗、沮喪、挫折的眼淚中再學到適合自己和孩子的相處之道，在這些看似稀鬆的日常，逐步孕育出溫暖、無價的甜美果實。

新生代插畫家流星是香港女孩，因獨自旅行愛上台灣，與台灣男友回家吃飯時，阿嬤總會煮上滿滿一桌菜，離家時家人依依不捨地在門口目送，成為她心中特別珍惜的「台灣符號」。她藉由彩繪與電繡創作一間間懷念的老厝，每一間老厝、每一條老街都有說不完的故事，每個創作裡是一整個人生的縮影，也是她眼中屬於台灣的美好時光、無可取代的幸福點滴。

「最美的藝術來自於生活，最動人的生活由藝術相伴。」亂針刺繡藝術家黃莉莉以刺繡為媒介，作為藝術創作表達的形式，將最珍愛的生活風景、原住民文化、台灣人物、時事題材都繡成作品，在漫長的創作過程中銘記感動，她也致力在國內外推動刺繡藝術。

視覺藝術家劉致宏透過觀察及收集，讓日常所及再平常不過的聲音，喚起內心最想念的記憶，創作類型含括了影像、現成物、訪查記錄、印刷出版物等，期待觀眾主動去閱讀，從閱讀中產生對聲音原貌的興趣，進而回到自身生活範圍中找尋相對應的人事物。劉致宏深信每個創作都是與過往經驗的連結，藝術並不是遙不可及的存在，而是唾手可得、與日常並存的美好事物。