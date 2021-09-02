台南市後壁區玉米田卻難種出玉米，原來地下早被埋入大量爐碴粉。（台南地檢署提供／程炳璋台南傳真）

台南市後壁區一處農地早年被當作爐碴場使用，2009年爆發過鉻米事件，當時遭依區域計畫法罰款，不料多年後土地輾轉交給農民耕種，才發現業者違法在地下大量掩埋爐碴粉，台南市地檢署2日宣布依照廢棄物清理法提起公訴。

後壁區一處農地早年原本要作掩埋場，民眾抗議後，改由超翔公司取得土地，私下作爐石篩分再利用廠，當時居民以為是砂石場，只是感覺白色的砂石很奇怪。

2009年莫拉克風災後，現場的爐石粉被沖到附近農田，爆發鉻米事件，造成農損並停耕，政府才知道業者違法在農地經營爐石篩分作業，當時依照違反區域計畫法開罰，並清理地上的爐石。

時過多年，業者將其中一塊5公頃的土地轉賣，經過多次轉手，最後由後壁區農會租用給不知情的農民耕作玉米，不料玉米田卻始終種不出來，被認為是惡地。

農民在耕地時，發現地下大量的白色砂石，經過化驗，土壤PH值為11，超出植物生長值的PH7甚多，進一步查驗白色砂石竟是爐碴粉，發現掩埋深達5公尺，總面積達5.118公頃，總數量為6萬872立方公尺，換算重量約為12萬4788公噸。估計光清理費用，依據做法不同，需耗費9億至39億不等費用。

台南地檢署檢察官認為業者違法掩埋，依照廢棄物清理法，將業者賴姓兄弟提起公訴。

台南社大表示，北台南很多棄置的爐碴粉產生源多為不銹鋼公司，依規定可再利用，爐石篩分業者卻直接掩埋獲取暴利，未來對於廢棄物掩埋汙染問題，呼籲目的來源要負起相關企業責任。