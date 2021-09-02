桃園市大園區1日清晨發生1起酒駕追撞事件，年約20歲的林姓男子8月31日深夜與友人暢飲1瓶酒精濃度40％的洋酒至1日4點，便外出騎車，騎車過程中衝向前方行進中的大型貨車，人車倒地，經救護人員到場搶救送醫後仍宣告不治。

年約20歲的林男8月31日晚間約10點於大園區1處公寓與夏姓友人暢飲40％洋酒，林男搭配烈酒與友人暢聊至9月1日清晨約4點後，便不顧酒意外出騎車，行經大園區三民路1段與航翔路口時，直撞前方行進中的大型貨車，現場人車倒地。

經救護人員趕往現場搶救，並送往桃園市經國敏勝醫院急救後，仍於1日6點34分搶救無效宣告不治，據了解，初步研判，大型貨車駕駛並無肇事因素，林男經抽血檢驗酒測值為0.4mg／L，超出酒駕標準0.25 mg／L，明顯違規，至於林男是否有超速或其他車禍原因仍待進一步調查。

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