炎炎夏日，來杯清涼的飲料或冰品是民眾最佳選擇，但高市府衛生局從4月開始啟動飲品稽查抽驗計畫，針對手搖飲店、大腳桶、青草茶飲店、咖啡店、超商、冰果店等查驗飲冰品相關原料，抽驗的151件檢體，共有5件不符衛生規定。

高市府衛生局指出，此次抽驗151件檢體中，包含飲料80件、冰塊及冰品31件、配料25件、茶葉15件等，初驗結果有8件茶飲及冰品不符合相關規定，經通知業者限期改善，再次抽驗結果仍有3件不符規定，目前已移請衛生局辦理，而14件生配料分別檢驗防腐劑、著色劑全數均符合規定，6件珍珠奶茶檢驗總糖量及總熱量標示也都符合規定。

衛生局表示，衛生指標菌如超過標準就表示業者在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受汙染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所致。按食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款的規定，經下令限期改正，卻屆期未改正者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另外，此次抽驗15件茶葉原料，共有2件檢驗出農藥殘留不符規定，茶葉種類分別是白鶴靈芝與薄荷，均要求下架同批產品並追溯來源，已涉犯違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

高市衛生局稽查飲冰品，5件不符衛生標準。（高雄市衛生局提供）

高雄市政府衛生局公布110年飲冰品抽驗不符合規定名單，其中源山青草行（白鶴靈芝）、一青冬紅（薄荷）為原料農藥殘留超標；阿洲小吃部亞洲活海鮮（高山烏龍青茶-頂級款）、農湖海產（高山烏龍青茶-頂級款）、大碗公冰.甜品鳳山店（冰塊牛奶）為生菌數、腸桿菌科超標，將移請所轄衛生局辦理。

另外5家則是大腸桿菌群超標，經復驗後合格，包括麻古茶坊茄萣仁愛店（葡萄柚果粒蜜茶）、國津青草茶舖（薄荷茶）、麻古茶坊仁武八卦寮店（錫蘭紅茶）、茶芝飲（青茶）、老江紅茶瑞豐店（紅茶）。