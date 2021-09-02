有些人喜歡花錢買快樂，喜歡什麼就買什麼，不過也有些人花錢之前總要再三考慮，若能夠存起來更好。星座運勢網站「星座上上簽」分享，金牛座、處女座、巨蟹座最喜歡存錢，他們認為錢要花在刀口上，不會任意揮霍，看著存款數字增加能帶給他們滿滿的安全感。

▍1.金牛座

金牛座常常給人吝嗇的印象，其實他們並不是討厭花錢，而是討厭浪費錢，他們認為錢一定要花在刀口上，不可以任意揮霍。金牛座擅長理財，非常有危機意識，除了投資賺錢，更會把大部分的錢存起來，以備不時之需，他們該花錢時不會猶豫，不過大多時候還是想要好好存錢。

▍2.處女座

處女座平時給人幹練的感覺，似乎沒什麼煩惱，其實他們很容易沒有安全感，他們性格獨立，認為沒有任何人值得依賴，如果要創造安全感就要靠自己，而不是靠別人給予，金錢對他們來說是一個很重要的安全感來源，因此他們特別喜歡存錢，只要看著存款穩定上升，他們就能感到無比踏實。

▍3.巨蟹座

巨蟹座很居家，基本上只會在生活開銷花到錢，他們不會花大錢治裝、美容、搞排場，也沒有什麼浮誇的興趣愛好，閒暇時幾乎都待在家裡，所以賺來的錢幾乎都會存起來。巨蟹座很嚮往穩定的家庭生活，為了讓自己更有安全感，更不會隨意揮霍，非常喜歡存錢。