國際標準組織（ISO）和國際電工協（IEC）正式發佈漢信碼ISO／IEC國際標準——ISO／IEC 20830：2021《信息技術 自動識別與數據採集技術漢信碼條碼符號規範》。該國際標準是大陸提出、主導制訂的第一個二維碼碼制國際標準，具備自動識別與數據採集技術發展的重大突破，填補大陸在國際標準制修訂領域的空白，也提升在國際二維碼技術領域的話語權。

回顧2003年，中國物品編碼中心為解決國際二維碼壟斷問題，申請國家「十五」重要技術標準研究課題，打算做出大陸自己的二維碼。直到2007年，由中國物品編碼中心牽頭研發、第一個擁有完全自主智慧財產權的國家二維碼標準—《漢信碼》（GB／T 21049-2007）正式發佈。

根據中經網2日報導，漢信碼支持任意語言編碼，具備漢字信息編碼能力超強、極強抗汙損、抗畸變識讀能力、識讀速度快、資訊密度高、資訊容量大、糾錯能力強等特點，可在大陸多個領域行業實現規模化應用，為應用二維碼技術提供了可靠的核心技術支持。