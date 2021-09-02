泰晤士最新公布的世界大學各項排名中，國立暨南國際大學以研究實力和產學合作兩項進入全球前1000大，其中，產學合作表現亮眼，排名全球412名；在台灣的總排名，則與其他大學並列第20名。

暨大校長武東星表示，暨大並非研究型大學，在研究能力能排進全球前1000大，代表暨大學術研究根底厚實；今年暨大有3項學生研究，獲得科技部大學生研究最高榮譽「創作獎」殊榮。

武東星說，暨大鼓勵教師投入學術研究，以發表高排名、高引用率期刊論文為目標，打造永續支持研究的環境；師生透過爭取科技部、教育部國家型與整合型研究計畫，並積極承接政府委辦及民間企業產學合作計畫，累積研究能量，增進學術研究與產業技術連結，創造研發效益。

今年，暨大在產學合作收入部分成績亮眼，歸功於暨大多年來推動人文與科技跨域創新，進而將學術研發能量，轉化為生產力和經濟活動，在政府計畫導引和經費支持下，與中部地區特色產業合作，產學合作網絡橫跨旅遊、醫療、社工、能源、資通訊，教育服務、災害防救、智慧農業、人工智慧、太空科學、企業管理等領域。

此外，暨大落實循環經濟和資源回收運用，聚合在地社區力量推行減碳減塑運動，環境治理面已通過ISO14001環境管理認證。並透過學校優異的USR大學社會責任計畫的推動，持續協助鄰近6鄉鎮取得地方創生的資源，成為中部地區研究、地方連結、與產學推動的火車頭。