第56屆電視金鐘獎入圍名單今（2）日公布，《綜藝玩很大》四度入圍益智及實境節目主持人獎，除了憲哥成表示欠小鬼一座金鐘外。也讓身為好友的柯佳嬿表示今天代表宣布入圍名單很榮幸，坦言最有情緒就是那個時刻，「我也不知道該怎麼形容這個感覺，很為小鬼高興，替他欣慰。」這也讓人聯想起2020年就在眼前，那年痛失各界人才，包含演藝圈，2020年的台灣演藝圈也是處處難熬，多位藝人離世可謂「猝不及防」，讓人格外心痛，悲嘆世事無常。

本次入圍金鐘56的「小鬼」黃鴻升於2020年9月16號被家人發現倒臥北投自宅的廁所門口，身體已經僵硬冰冷，死訊剛傳出時，因他長期錄外景節目，身手活躍且平時無任何健康亮紅燈的情況，加上年僅36歲，一度被眾人當作是烏龍消息，沒想到真的猝逝，而事後家屬同意讓他接受解剖驗屍，證實小鬼死於主動脈剝離導致血管阻塞，才會走得這麼突然。

劉真於2020年心臟手術過程中心跳驟停，靠葉克膜硬撐45天仍病逝。(中時資料照片)

「國標舞女王」劉真也於2020年2月農曆年前低調入院，事後得知是為解決多年的心臟問題，動了主動脈瓣膜狹窄手術，無奈原本預計是簡單的小手術，卻在過程中出意外，造成心臟驟停，劉真緊急裝上葉克膜搶救，過程中又發生腦部栓塞、出血，更因腦壓上升而緊急進行開顱手術，但在與死神拔河45天後，於3月22日22點22分病逝，事後得知「22」這數字對夫妻倆意義重大，因兩人在某月22日交往，因此訂每月22日為「雙雙節」，而劉真竟也在這天離世，讓人格外不捨。

「三金影帝」吳朋奉於2020年被家人發現倒臥陽台已過世多時，精湛演技成絕響。(中時資料照片)

其他同年不幸離世，還有「羅妹妹」、「東區羅姊」暱稱的女星羅霈穎、「三金影帝」吳朋奉、模特兒出身、轉戰戲劇圈表現亮眼的男星高以翔，都讓大家歷歷在目，除了緬懷上述這些優秀演藝人員外，也希望在天上當天使的小鬼，能夠如願拿下本屆節目主持人獎。